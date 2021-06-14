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Нидерланды Украина: видео победного гола "оранье" в матче Чемпионата Европы

Нидерланды Украина: видео победного гола "оранье" в матче Чемпионата Европы
00:16 Сегодня Телеграф Твиттер Евро-2020

На 85-й минуте матча Нидерланды - Украина на Евро-2020 хозяева "Йохан Кройф Арена" забили победный мяч. Точным ударом головой отметился игрок ПСВ Дензел Дюмфрис. 25-летний футболист отлично замкнул подачу вышедшего на замену одноклубника Александра Зинченко Натана Аке.

"Телеграф" напоминает, что счёт в матче между Нидерландами и Украиной сравнял Роман Яремчук. Форвард бельгийского "Гента" также забил головой, замкнув подачу со штрафного в испонении Руслана Малиновского. В следующем матче национальная сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Игра состоится 17 июня в Бухаресте.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Дензель Дюмфрис.
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