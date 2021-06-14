Нидерланды Украина: видео победного гола "оранье" в матче Чемпионата Европы

На 85-й минуте матча Нидерланды - Украина на Евро-2020 хозяева "Йохан Кройф Арена" забили победный мяч. Точным ударом головой отметился игрок ПСВ Дензел Дюмфрис. 25-летний футболист отлично замкнул подачу вышедшего на замену одноклубника Александра Зинченко Натана Аке.

"Телеграф" напоминает, что счёт в матче между Нидерландами и Украиной сравнял Роман Яремчук. Форвард бельгийского "Гента" также забил головой, замкнув подачу со штрафного в испонении Руслана Малиновского. В следующем матче национальная сборная Украины сыграет против Северной Македонии. Игра состоится 17 июня в Бухаресте.