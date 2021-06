Нидерланды Украина: видео победного гола "оранье" в матче Чемпионата Европы

На 85-й минуте матча Нидерланды - Украина на Евро-2020 хозяева "Йохан Кройф Арена" забили победный мяч. Точным ударом головой отметился игрок ПСВ Дензел Дюмфрис. 25-летний футболист отлично замкнул подачу вышедшего на замену одноклубника Александра Зинченко Натана Аке.

NETHERLANDS TAKE BACK THE LEAD! DUMFRIES!



