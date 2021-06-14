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Украина в одном шаге от печального достижения на Евро

Украина в одном шаге от печального достижения на Евро
Обновлено 11:05 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Сборная Украины, уступив Нидерландам в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020, повторила антирекорд команды Югославии. Об этом сообщает Gracenote Live.

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Серия поражений "Желто-синих" на финальной стадии чемпионатов Европы достигла шести матчей. Украинцы начали проигрывать еще на Евро-2012. Тогда наша команда уступила Франции и Англии. Затем на Евро-2016 сборную Украины ждало фиаско из трех поражений в группе от Германии, Северной Ирландии и Польши. Сборная Югославии начала свою печальную серию из шести поражений на Евро в 1968 году, а закончила в 1984 году. 

Таким образом, в случае поражения от Северной Македонии, команда Шевченко может стать единоличным обладателем антирекорда на многие годы. 

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам, дав "Оранжевым" бойАндрей Ярмоленко в этой игре забил красивый гол, который может стать лучшим на ЧЕ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020.
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