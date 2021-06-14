Украина в одном шаге от печального достижения на Евро

Сборная Украины, уступив Нидерландам в матче первого тура группового раунда чемпионата Европы-2020, повторила антирекорд команды Югославии. Об этом сообщает Gracenote Live.

Серия поражений "Желто-синих" на финальной стадии чемпионатов Европы достигла шести матчей. Украинцы начали проигрывать еще на Евро-2012. Тогда наша команда уступила Франции и Англии. Затем на Евро-2016 сборную Украины ждало фиаско из трех поражений в группе от Германии, Северной Ирландии и Польши. Сборная Югославии начала свою печальную серию из шести поражений на Евро в 1968 году, а закончила в 1984 году.

Таким образом, в случае поражения от Северной Македонии, команда Шевченко может стать единоличным обладателем антирекорда на многие годы.

Матч Украина - Северная Македония состоится 17 июня в Бухаресте.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам, дав "Оранжевым" бой. Андрей Ярмоленко в этой игре забил красивый гол, который может стать лучшим на ЧЕ.