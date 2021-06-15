Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)

Сборная Аргентины стартовала на Кубке Америки по футболу с ничьей.
В поединке первого тура группового раунда турнира аргентинцы не сумели обыграть команду Чили. Счет в игре открыл лидер "Барселоны" Лионель Месси. На 33-й минуте встречи шестикратный обладатель "Золотого мяча" исполнил идеальный удар со штрафного - вратарь чилийцев Клаудио Браво капитулировал.
Видео гола Месси в матче с Чили:
Отметим, в итоге поединок завершился со счетом 1:1. Точку в игре поставил Эдуардо Варгас.
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Напомним, параллельно Кубку Америки-2021 в Европе также идут футбольные баталии с участием сборных. С расписанием, результатами и видеообзорами всех матчей на Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.