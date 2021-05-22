Трансферной эпопеи Месси в этом году не будет: все уже решено

Аргентинский футболист Лионель Месси продлит сотрудничество с "Барселоной". Об этом сообщает журналист beIN Sports Ашраф Бен Айяд в twitter.

По информации источника, 33-летний Месси решил остаться в "Барселоне", а уже в ближайшее время шестикратный обладатель "Золотого мяча" продлит контракт с "Сине-Гранатовыми".

"Телеграф" напоминает, что в прошлом году после вылета "Барселоны" от "Баварии" в Лиге чемпионов Месси публично высказался о желании покинуть команду. Однако представители Лионеля не сумели договориться с клубом о расторжении контракта, а Месси принял решение не обращаться по этому поводу в суд. В итоге аргентинец остался в стане "Блаугранас", приведя клуб к победе в Кубке Испании.

Отметим, в 2021 году в "Барселоне" поменялось руководство. Вместо Хосепа Бартомео, которого Месси обвинил во лжи, главой клуба стал Жоан Лапорта.

В текущем сезоне Месси настрелял 38 голов за "Барселону" во всех турнирах и отдал 14 голевых передач.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Барселона" больше не претендует на победу в Ла Лиге 2020/21.