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Сразу два защитника сборной Украины заинтересовали "Наполи"

Сразу два защитника сборной Украины заинтересовали "Наполи"
11:05 Сегодня Телеграф Фото: Instagram popov19

"Наполи" заинтересовался двумя центральными защитниками "Динамо" и сборной Украины. Об этом сообщает areanapoli.

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По информации источника, скауты неаполитанской команды следят за Ильей Забарным, а также Денисом Поповым. Кроме того, сообщается, что за Забарного "Наполи" придется побороться с "Челси", а Попов еще интересен и "Милану". Сумма трансферов может составить от 10 млн евро, однако реальные сделки будут обсуждаться руководством "Динамо" только по завершению Евро-2020.

Отметим, оба футболиста попали в заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу два "динамовца" пополнили ряды луганской "Зари".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 304

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Наполи, Евро-2020, Денис Попов, Илья Забарный.
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