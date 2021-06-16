Сразу два защитника сборной Украины заинтересовали "Наполи"

"Наполи" заинтересовался двумя центральными защитниками "Динамо" и сборной Украины. Об этом сообщает areanapoli.

По информации источника, скауты неаполитанской команды следят за Ильей Забарным, а также Денисом Поповым. Кроме того, сообщается, что за Забарного "Наполи" придется побороться с "Челси", а Попов еще интересен и "Милану". Сумма трансферов может составить от 10 млн евро, однако реальные сделки будут обсуждаться руководством "Динамо" только по завершению Евро-2020.

Отметим, оба футболиста попали в заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу. С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сразу два "динамовца" пополнили ряды луганской "Зари".