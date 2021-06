Джанлуиджи Буффон вернулся в родной клуб

Как сообщаются официальные ресурсы "Пармы", в клуб вернулся легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. Экс-кипер "Ювентуса" и ПСЖ защищал цвета "пармезанцев" с 1994-го по 2001 год и является воспитанником "жёлто-синего" клуба. 43-летний вратарь перешёл в стан «пармезанцев» как свободный агент, ибо срок его контракта с "Ювентусом" истёк.

Представление легенды в официальном твиттере "Пармы" получилось очень эпичным, та и звание "Возвращение Супермена" говорит само за себя. К слову, сама "Парма" следующий сезон проведёт в Серии B.

He is back where he belongs.

He is back home.#SupermanReturns@gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX