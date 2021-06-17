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Джанлуиджи Буффон вернулся в родной клуб

Джанлуиджи Буффон вернулся в родной клуб
13:35 Сегодня Телеграф Твиттер Евроспорт

Как сообщаются официальные ресурсы "Пармы", в клуб вернулся легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон. Экс-кипер "Ювентуса" и ПСЖ защищал цвета "пармезанцев" с 1994-го по 2001 год и является воспитанником "жёлто-синего" клуба. 43-летний вратарь перешёл в стан «пармезанцев» как свободный агент, ибо срок его контракта с "Ювентусом" истёк. 

Представление легенды в официальном твиттере "Пармы" получилось очень эпичным, та и звание "Возвращение Супермена" говорит само за себя. К слову, сама "Парма" следующий сезон проведёт в Серии B.

"Телеграф" напоминает, что родная сборная Буффона - Италия, вчера без шансов разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Джанлуиджи Буффон, Ювентус, Парма, Итальянский футбол.
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