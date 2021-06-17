Хорватия - Чехия: анонс матча Евро-2020

Вторым поединком четверга, 18 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Хорватией и Чехией. Пройдёт оно в Глазго на "Хэмпден Парк".

В первом туре "клетчатые" показали откровенно провальную игру против англичан. На "Уэмбли", если говорить откровенно, у них не было ни единого шанса. Чехи в свою очередь уверенно обыграли других британцев - сборную Шотландии (тоже в Глазго, дома у шотландцев), а Патрик Шик оформил дубль. Более того - второй гол получился шедевром на все времена.

Несмотря на все эти обстоятельства, букмекеры ставят в этой игре на победу хорватов. В принципе, это неудивительно, ведь и соперники у команд были чуть разного уровня. Однако прогноз автора - 1:2. Решающую роль сыграет форма и психологическое состояние команд.

"Телеграф" напоминает, что сегодня один из самых знаменитых киперов в истории футбола Джанлуиджи Буффон вернулся в родную "Парму".