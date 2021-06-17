Украина - Северная Македония: видео онлайн-трансляция послематчевой пресс-конференции Шевченко

В четверг, 17 июня, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответит на вопросы журналистов после матча второго тура чемпионата Европы с Северной Македонией. Ориентировочное начало мероприятия - в 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко доступна на YouTube-канале УАФ:

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины на Евро-2020 выступает в квартете С. В первом тура "Желто-синие" проиграли Нидерландам, а в заключительной игре групповой стадии украинцы сыграют с австрийцами. Эта встреча запланирована на понедельник, 21 июня.

Отметим, в матче с Нидерландами Андрей Ярмоленко забил гол-красавец, который явно может стать лучшим на турнире.

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