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Тренер "Аталанты" хочет избавиться от украинца

Тренер "Аталанты" хочет избавиться от украинца
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram vitykovalenko

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко может искать себе новое место работы. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

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По информации источника, футболист, который перебрался из "Шахтера" в стан бергамесков во второй половине сезона 2020/21 за 600 тысяч евро, пока не впечатлил своей игрой главного тренера "Богини" Джан Пьеро Гасперини. Коуч также славится тем, что не любит держать в своем составе многих игроков, а потому украинцу будет тяжело остаться в клубе.

Сообщается, что бергамески уже рассматривают вариант продажи хавбека за 8-9 миллионов евро.

Отметим, за все время нахождения в клубе Гасперини дал Коваленко лишь три минуты игрового времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Коваленко не попал в состав "Аталанты" на матчи Лиги чемпионов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.
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