Тренер "Аталанты" хочет избавиться от украинца

Украинский полузащитник "Аталанты" Виктор Коваленко может искать себе новое место работы. Об этом сообщает Tutto Atalanta.

По информации источника, футболист, который перебрался из "Шахтера" в стан бергамесков во второй половине сезона 2020/21 за 600 тысяч евро, пока не впечатлил своей игрой главного тренера "Богини" Джан Пьеро Гасперини. Коуч также славится тем, что не любит держать в своем составе многих игроков, а потому украинцу будет тяжело остаться в клубе.

Сообщается, что бергамески уже рассматривают вариант продажи хавбека за 8-9 миллионов евро.

Отметим, за все время нахождения в клубе Гасперини дал Коваленко лишь три минуты игрового времени.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему Коваленко не попал в состав "Аталанты" на матчи Лиги чемпионов.