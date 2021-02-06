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"Аталанта" не рассчитывает на Коваленко в Лиге чемпионов: названа причина

"Аталанта" не рассчитывает на Коваленко в Лиге чемпионов: названа причина
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм vitykovalenko

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини высказался касательно непопадания украинского полузащитника Виктора Коваленко в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов. По словам наставника, он не хотел отдавать место другого футболиста новичку команды, ведь это несправедливо.

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"Пятого февраля у Коваленко была первая тренировка. Мы играем против "Реала" через 15 дней, а он только что прибыл. Было бы неправильным включать его в заявку на Лигу чемпионов, но исключать тех, кто до этого играл много матчей в сезоне", - цитирует тренера бергамесков calciomercato.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Аталанта" встретится с "Реалом". Поединки намечены на 24 февраля и 16-е марта.

"Телеграф" напоминает, что Коваленко совсем недавно присоединился к "Аталанте". К слову, украинец будет получать в клубе самую большую зарплату. Украинец уже рассказал, какие задачи перед ним ставят в команде.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко, Джан Пьеро Гасперини.
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