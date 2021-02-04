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Коваленко рассказал, какую задачу поставили перед ним в "Аталанте"

Коваленко рассказал, какую задачу поставили перед ним в "Аталанте"
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм atalantabc

Новоиспеченный полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Виктор Коваленко, недавно подписавший контракт с командой из Бергамо, рассказал о первоочередных задачах в новом клубе. По словам экс-футболиста "Шахтера", его адаптация в клубе начнется с пятницы. Сейчас он в первую очередь сосредоточится на изучении итальянского языка. "Аталанта" уже выделила украинцу специалиста, который поможет ему в этом. 

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"Начинаю понемногу учить итальянский язык. Клуб выделил для меня учителя итальянского языка, буду много времени проводить с ним. Насчет жилья скажу, что, когда уже вернусь в Италию, буду что-то решать. Моя основная задача сейчас - это проявить себя на тренировках, как можно быстрее выучить итальянский язык для того, чтобы понимать главного тренера. И, конечно же, впереди Евро-2020. Я буду усердно работать, чтобы тренер увидел мои старания и дал шанс выйти на поле", - цитирует Коваленко footballua.tv.

"Телеграф" напоминает, что Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте" больше всех.

"Ранее "Телеграф" сообщал, что "Аталанта" и "Наполи" сыграли вничью в первом полуфинальном поединке Кубка Италии-2021.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Виктор Коваленко.
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