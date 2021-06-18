Португалия - Германия: анонс топ-матча Евро-2020

Центральным во всех смыслах (как по статусу, как и по временному расположению) матчем дня субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет матч между сборными Португалии и Германии. Начнётся он в 19:00 по киевскому времени и пройдёт на мюнхенской "Альянц Арене". Португальцы подходят к игре после вымученной победы над Венгрией (3:0, но какие же сложные!), а немцы - после поражения от французов. К слову, случилось оно вполне по игре.

Фаворитами матча являются подопечные Йоахима Лёва, который покинет "Бундестим" по окончании Чемпионата Европы. Но у португальцев есть свои козыри, и дело тут далеко не только в Криштиану Роналду.

Прогноз автора: 1:1

"Телеграф" напоминает, что Андрей Ярмоленко после победы сборной Украины над Северной Македонией решил пошутить на пресс-конференции, захотев славы Криштиану Роналду.