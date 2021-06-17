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Португалия - Германия: прогноз букмекеров на центральный матч 2-го тура Евро-2020

Португалия - Германия: прогноз букмекеров на центральный матч 2-го тура Евро-2020
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dfb_team_en

В субботу, 19 июня, в Мюнхене состоится центральный матч второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, немцы являются небольшими фаворитам поединка. На победу "Бундестим" можно сделать ставку с коэффициентом 2,30, успех номинальных хозяев менее вероятен - 3,25, ничья котируется коэффициентом 3,35. Самый вероятный исход встречи - ничья 1:1 (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч Португалия - Германия (данные за 17 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Португалии 3,25 - ничья 3,35 - победа команды Германии 2,39)
  • Фаворит: ( 3,25 - 3,30 - 2.39)
  • William Hill: (3,25 - 3,25 - 2,30)

"Телеграф" напоминает, что в первом туре португальцы уничтожили венгров, а немцы проиграли французам из-за обидного автогола.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Португалии, Сборная Германии, Футбол, Евро-2020.
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