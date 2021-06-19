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Украина - Австрия: кто рассудит решающий матч в группе С на Евро-2020

Украина - Австрия: кто рассудит решающий матч в группе С на Евро-2020
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф Фото: Twitter LigRadyo

УЕФА назначил арбитров на матч третьего тура группового раунда Евро-2020 Украина - Австрия. Об этом сообщает официальный сайт организации.

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Турецкий рефери Джюнейт Чакыр будет работать в поле, а на линиях помогать ему будут его соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Роль четвертого арбитра исполнит немец Даниэль Зиберт, а за VARом будут следить итальянец Массимилиано Иррати, и испанцы Хосе Санчес, Иньиго Приет, а также Хуан Мартинес.

Матч Украина - Австрия состоится в Бухаресте на "Арена Националэ" в понедельник, 21 июня, начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что сборные Украины и Австрии выступают на Евро-2020 в квартете С. Нидерланды обеспечили себе первое место в этой группе, а вот украинцы и австрийцы поборются за второе место, которое даст прямую путевку в плей-офф (при определенных стечениях обстоятельств и третья позиция даст путевку в плей-офф, -прим. ред.) На данный момент "Желто-синие" опережают Австрию в группе только по дополнительным показателям.

С полным календарем и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Джюнейт Чакыр, Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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