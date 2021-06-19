Тепловой удар на Евро-2020: пострадал капитан сборной Венгрии

В середине первого тайма матча Евро-2020 между Венгрией и Португалией на газоне будапештского стадиона случился ужасный эпизод - на газон упал капитан венгерской сборной Адам Салаи.

Почти сразу стало понятно, что это следствие игры по невероятно жаркой погоде - хавбек "Майнца" Адам Салаи получил тепловой удар и не смог продолжить матч. Матч по тридцатиградусной погоде дал о себе знать не самым лучшим образом. К счастью, с Салаи сейчас всё нормально, а на поле его заменил Неманья Николич.

"Телеграф" напоминает, что Кристиану Эриксену, у которого на матче Дания - Финляндия остановилось сердце, установят кардиовертер-дефибриллятор.