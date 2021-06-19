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Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)

Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)
17:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EURO2020

В субботу, 19 июня, сборная Венгрии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Франции. Встреча состоялась в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась сенсационно со счетом 1:1.

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Французы владели ощутимым преимуществом по ходу всего поединка, однако пропустили первыми. В компенсированное к первому тайму время Аттила Фиола вышел на свидание с Льорисом и переиграл кипера в ближнем бою. Во втором тайме чемпионы мира усилили давление, которое вылилось в гол Антуана Гризманна. Примечательно, что форвард "Барселоны" нанес свой первый удар на Евро-2020. После пропущенного мяча хозяева ушли в оборону и взяли первое очко на турнире.

Венгрия 1:1 Франция

Гол: Фиола 45+2' - Гризманн 66'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Гризманна:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Турнирное положение команд:

Напомним, в первом туре венгры были разгромлены Португалией, а французы добыли три очка в игре с Германией. В третьем туре венгры отправятся в гости к немцам, а французы в Будапеште сыграют с португальцами. Решающие матчи пройдут в среду, 23 июня.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 409

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Сборная Франции, Сборная Венгрии, Футбол, Евро-2020.
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