Франция сенсационно не сумела обыграть Венгрию на Евро-2020 (видео)

В субботу, 19 июня, сборная Венгрии в рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Франции. Встреча состоялась в Будапеште на "Пушкаш Арене" и завершилась сенсационно со счетом 1:1.

Французы владели ощутимым преимуществом по ходу всего поединка, однако пропустили первыми. В компенсированное к первому тайму время Аттила Фиола вышел на свидание с Льорисом и переиграл кипера в ближнем бою. Во втором тайме чемпионы мира усилили давление, которое вылилось в гол Антуана Гризманна. Примечательно, что форвард "Барселоны" нанес свой первый удар на Евро-2020. После пропущенного мяча хозяева ушли в оборону и взяли первое очко на турнире.

Венгрия 1:1 Франция

Гол: Фиола 45+2' - Гризманн 66'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Гризманна:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Турнирное положение команд:

Напомним, в первом туре венгры были разгромлены Португалией, а французы добыли три очка в игре с Германией. В третьем туре венгры отправятся в гости к немцам, а французы в Будапеште сыграют с португальцами. Решающие матчи пройдут в среду, 23 июня.

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