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"Барселона" подписала обидчика сборной Украины

"Барселона" подписала обидчика сборной Украины
21:10 Сегодня Телеграф Twitter FC Barcelona Eurosport

Как сообщают официальные ресурсы "Барселоны", клуб усилился форвардом "Олимпика" из Лиона и национальной сборноц Нидерландов Мемфисом Депаем. Контракт с футболистом подписан на 2 года - до конца сезона 2022/2023. Переход обошёлся для каталонского гранда бесплатно, как как контракт Депая с французским клубом заканчивается в конце этого месяца. 

В минувшем сезоне в составе "Лиона" во всех турнирах Депай провёл за Лион 40 матчей, в которых забил 22 забитых мяча и отдал 12 результативных передач. Недавно Мемфис проявлял много активности в матче против Украины на Евро-2020, но результативными действиями не отметился. 

"Телеграф" напоминает, что другой игрок сборной Нидерландов - Джоржиньо Вейналдум, предпочёл перед "Барселоной" ПСЖ.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Нидерландов, Барселона, Ла Лига, Евро-2020, Мемфис Депай.
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