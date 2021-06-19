"Барселона" подписала обидчика сборной Украины

Как сообщают официальные ресурсы "Барселоны", клуб усилился форвардом "Олимпика" из Лиона и национальной сборноц Нидерландов Мемфисом Депаем. Контракт с футболистом подписан на 2 года - до конца сезона 2022/2023. Переход обошёлся для каталонского гранда бесплатно, как как контракт Депая с французским клубом заканчивается в конце этого месяца.

В минувшем сезоне в составе "Лиона" во всех турнирах Депай провёл за Лион 40 матчей, в которых забил 22 забитых мяча и отдал 12 результативных передач. Недавно Мемфис проявлял много активности в матче против Украины на Евро-2020, но результативными действиями не отметился.

"Телеграф" напоминает, что другой игрок сборной Нидерландов - Джоржиньо Вейналдум, предпочёл перед "Барселоной" ПСЖ.