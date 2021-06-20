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Экс-тренер "Динамо" хочет увидеть на Евро-2020 матч Украина - Россия

Экс-тренер "Динамо" хочет увидеть на Евро-2020 матч Украина - Россия
Обновлено 14:43 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Экс-тренер киевского "Динамо" Юрий Семин высказался касательно возможного матча Украины и России на Евро-2020.

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Российский тренер симпатизирует сборной Украины, ведь он тренировал сразу нескольких игроков "Желто-синих", работая в Киеве. Кроме того, Семину импонирует тренерская деятельность Андрея Шевченко. Экс-коуч "Динамо" хотел бы увидеть матч сборных Украины и России на чемпионате Европы, ведь с помощью этой игры "отношения и изменились бы к лучшему".

"Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я работал в Украине, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Может, с помощью матча Украина - Россия отношения и изменились бы к лучшему... Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли", - цитирует Семина СЭ.

Также специалист объяснил текущие успехи сборной Украины тем, что молодежные составы "Желто-синих" добиваются успехов на международном уровне.

"Сейчас все восхищаются Украиной, говорят про нее - но они же действующие чемпионы мира среди молодежных сборных! Кто-то из нее уже успел попасть в первую команду на Евро?" (Денис Попов, - прим. ред).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Сборная России, Юрий Семин, Футбол.
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