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"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием

"Украина сильнее России": российский футболист удивил признанием
Обновлено 13:46 Сегодня Телеграф Фото: Instagram dmitry.alenichev

Известный российский футболист Дмитрий Аленичев прокомментировал выступление сборных Украины и России на Евро-2020.

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По мнению экс-игрока "Порту", с которым Дмитрий выигрывал Лигу чемпионов, сборная Украины на данный момент сильнее команды России. Данный вывод Аленичев сделал после просмотра матча Нидерланды - Украина (3:2). По словам футболиста, эта игра пока является лучшей на Евро-2020, а вот игра россиян с бельгийцами была робкой и трусливой.

"С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Не поддерживаю тренерский штаб сборной за тактику в той встрече. Даже против первого номера рейтинга ФИФА реально показывать хороший футбол. Пример - Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро — по крайней мере, пока. Шевченко и Ко показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чём не уступать даже одной из сильнейших команд континента. А победой над Македонией только укрепили хорошее впечатление. Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в плей-офф что-то изменится", - цитирует Аленичева СЭ.

"Телеграф" напоминает, что Украина и Россия набрали на групповой стадии по три очка в двух матчах, однако ситуация для команд совсем разная. "Желто-синие" уже гарантировали себе третье место, а вот россиянам предстоит завоевать путевку в плей-офф у мотивированной Дании.

Ранее российский комментатор сравнил лидеров сборных Украины и РФ.

С расписанием и результатами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Сборная России, Футбол, Евро-2020, Дмитрий Аленичев.
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