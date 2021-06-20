Хорватия - Шотландия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Во вторник, 22 июня, Хорватия сыграет с Шотландией в рамках матча 3-го тура чемпионата Европы. Встреча состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Хорватия - Шотландия покажет телеканал "Футбол 1". В интернете live-трансляция встречи будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов поединка.

Отметим, букмекеры с трудом определили фаворита в матче Хорватия - Шотландия.

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