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Хорватия - Шотландия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Евро-2020

Хорватия - Шотландия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Евро-2020
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter hns_cff

Во вторник, 22 июня сборные Хорватии и Шотландии в очном противостоянии попытаются зацепиться за путевку в плей-офф Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению букмекеров, шансы команд в этой дуэли практически равны. Однако небольшое преимущество все-таки за Хорватией: коэффициент 2,35 - за хозяев против 3,05 - за гостей, ничья котируется коэффициентом 3,70.

Прогноз букмекеров на матч Хорватия - Шотландия (данные за 20 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Хорватии 2,35 - ничья 3,65 - победа команды Шотландии 3,05)
  • Фаворит: ( 2,38 - 3,70 - 2,98)
  • William Hill: (2,30 - 3,70 - 2,90)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче хорваты сыграли вничью с чехами, а шотландцы дали бой англичанам. Для потенциального выхода в следующий раунд хорватам и шотландцам нужна только победа.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей ЧЕ-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Шотландии, Футбол, Сборная Хорватии, Евро-2020.
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