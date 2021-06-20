Хорватия - Шотландия: букмекеры озадачили прогнозом на матч Евро-2020

Во вторник, 22 июня сборные Хорватии и Шотландии в очном противостоянии попытаются зацепиться за путевку в плей-офф Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению букмекеров, шансы команд в этой дуэли практически равны. Однако небольшое преимущество все-таки за Хорватией: коэффициент 2,35 - за хозяев против 3,05 - за гостей, ничья котируется коэффициентом 3,70.

Прогноз букмекеров на матч Хорватия - Шотландия (данные за 20 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Хорватии 2,35 - ничья 3,65 - победа команды Шотландии 3,05)

Фаворит: ( 2,38 - 3,70 - 2,98)

William Hill: (2,30 - 3,70 - 2,90)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче хорваты сыграли вничью с чехами, а шотландцы дали бой англичанам. Для потенциального выхода в следующий раунд хорватам и шотландцам нужна только победа.

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