Британское дерби на Евро-2020 завершилось сенсацией (видео)

В пятницу, 18 июня, сборная Англии в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы принимала команду Шотландии. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершилась со счетом 0:0.

Англичане, которые были безоговорочными фаворитами встречи, больше владели мячом, а вот шотландцы неплохо смотрелись на контр-атаках. Команды создали немного моментов у ворот друг друга, и встреча завершилась сухой ничьей.

Англия 0:0 Шотландия

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь позднее.

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что в другом матче группы D Хорватия и Чехия поделили очки. Таким образом, англичане и чехи лидируют в группе, а шотландцы и хорваты пасут задних. В первом туре "Три льва" одолели хорватов, а шотландцы уступили сборной Чехии. Решающие игры в квартете D состоятся во вторник, 22 июня.

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