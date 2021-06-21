Хорватия - Шотландия: прямая трансляция матча Чемпионата Европы

Одним из двух матчей вторника, 22 июня, на Евро-2020 станет противостояние Хорватии и Шотландии, которое состоится в столице последней - городе Глазго. Да, несмотря на номинально домашний статус балканцев. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию поединка, который обслужит аргентинская бригада арбитров во главе с Фернандо Рапаллини. Сюда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Хорватия -:- Шотландия

(начало в 22:00)

Небольшими фаворитами матча по мнению букмекеров являются хорваты. Добавляет уверенности в этом коронавирус 20-летнего хавбека британцев Билли Гилмора, который отлично ложится на патологическое невезение "скоттов" на групповых этапах больших турниров.

"Телеграф" напоминает, что Влада Седан готова была провалить ВНО ради победы сборной Украины.