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Хорватия - Шотландия: анонс матча Евро-2020

Хорватия - Шотландия: анонс матча Евро-2020
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф Global Images Ukraine

Сборная Шотландии после визита в Лондон возвращается в Глазго, где сыграет второй матч при поддержке родных трибун. Сборная Хорватии же будет изо всех сил пытаться доказать как себе, так и своим болельщикам и всем мировым специалистам, что она - далеко не главное разочарование этого Евро.  

В целом, именно такое резюме можно дать поединку, который состоится в столице Шотландии во вторник, 22 июня, в 22:00 по киевскому времени. 

Букмекеры небольшим фаворитом встречи считают команду Златко Далича. Однако лишь сама игра покажет, дала ли "скоттам" уверенность ничья в дерби с Англией.

Прогноз автора: 1:1 и прощание с турниром для обеих команд. 2 очка - это явно мало для выхода с третьего места (его займут "клетчатые), так что в плей-офф окажутся лишь англичане с чехами, которые сыграют в параллельном матча. 

"Телеграф" напоминает, где и когда смотреть матч Хорватия - Шотландия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Глазго, Лука Модрич, Сборная Чехии, Сборная Хорватии, Евро-2020, Златко Далич.
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