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На кого попадёт Украина в случае выхода из группы Евро-2020

На кого попадёт Украина в случае выхода из группы Евро-2020
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

Сегодня национальная сборная Украины сыграет против Австрии. На кону - выход в 1/8 финала Евро-2020, для которая нам хватит и ничьей. И многих интересует - с кем же главная команда нашей страны сразится в первом раунде плей-офф. 

В случае второго места, которое ждёт нас в результаты победы или, собственно, ничьей, вариант очевиден - Италия. "Скуадра Адзурра" вчера официально добыла победу в группе А, и потому этот вопрос решён. 

А вот третье место, которое реально в случае поражения (но далеко не факт, что оно даст нам путёвку в плей-офф - как-никак, нужно будет ждать, пока доиграют все группы) может дать нам выход на первую команду группы E, или же первую команду группы F. Это будет или Швеция/Словакия/Испания, или Франция/Германия/Португалия. Какая именно группа нам в таком случае выпадет, и выпадет ли - во многом зависит от других раскладов. 

"Телеграф" напоминает, почему Австрии не очень выгодно побеждать Украину.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Италии, Сборная Украины, Сборная Австрии, Евро-2020.
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