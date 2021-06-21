На кого попадёт Украина в случае выхода из группы Евро-2020

Сегодня национальная сборная Украины сыграет против Австрии. На кону - выход в 1/8 финала Евро-2020, для которая нам хватит и ничьей. И многих интересует - с кем же главная команда нашей страны сразится в первом раунде плей-офф.

В случае второго места, которое ждёт нас в результаты победы или, собственно, ничьей, вариант очевиден - Италия. "Скуадра Адзурра" вчера официально добыла победу в группе А, и потому этот вопрос решён.

А вот третье место, которое реально в случае поражения (но далеко не факт, что оно даст нам путёвку в плей-офф - как-никак, нужно будет ждать, пока доиграют все группы) может дать нам выход на первую команду группы E, или же первую команду группы F. Это будет или Швеция/Словакия/Испания, или Франция/Германия/Португалия. Какая именно группа нам в таком случае выпадет, и выпадет ли - во многом зависит от других раскладов.

"Телеграф" напоминает, почему Австрии не очень выгодно побеждать Украину.