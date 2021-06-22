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Швеция - Польша: анонс матча Евро-2020

Швеция - Польша: анонс матча Евро-2020
Обновлено 12:24 Сегодня Телеграф globallookpress.com

Ибрагимович против Левандовски. Красиво? Да, было бы неплохо, но вот великий швед хоть и вернулся в главную команду своей страны, но получил травму. И поэтому в игре Швеция - Польша, которая пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 23 июня в 19:00 по киевскому времени, сего противостояния мы не увидим.

Этот матч для нас может быть интересен в вопросе того, что шведы имеют возможность стать соперником сборной Украины. Для этого, конечно, им надо занять первое место в квартете. Но там много нюансов - включая результаты группы Франции, Германии, Португалии и Венгрии. 

Общее между командами - "автобус", выстроенный в первых двух турах против Испании. И в обоих случаях - успешный. А поляки даже раз смогли словить "Фурию Роху" на контратаке.

Небольшими фаворитами игры являются подопечные Паулу Соузы

Прогноз автора: 2:1 и первое место шведов.

"Телеграф" напоминает, что за этим матчем на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Польши, Сборная Швеции, Евро-2020, Газпром Арена.
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