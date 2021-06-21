Швеция - Польша: букмекеры с трудом определили фаворита матча Евро-2020

В среду, 23 июня, сборная Швеции в рамках матча Евро-2020 сыграет с командой Польши. Встреча квартета Е состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры определили фаворита поединка.
По мнению специалистов, поляки являются небольшими фаворитами противостояния, однако коэффициенты на успех сборных почти равны - 2,89 за скандинавов против 2,60 за наших соседей. Ничья менее вероятна - 3,40.
Прогноз букмекеров на матч Швеция - Польша (данные за 21 июня):
Отметим, шведы, переиграв словаков, сенсационно лидируют в квартете Е, а поляки набрали лишь одно очко, сыграв во втором туре вничью с испанцами.
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