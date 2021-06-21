Швеция - Польша: букмекеры с трудом определили фаворита матча Евро-2020

В среду, 23 июня, сборная Швеции в рамках матча Евро-2020 сыграет с командой Польши. Встреча квартета Е состоится в Санкт-Петербурге на одноименной арене. Накануне букмекеры определили фаворита поединка.

По мнению специалистов, поляки являются небольшими фаворитами противостояния, однако коэффициенты на успех сборных почти равны - 2,89 за скандинавов против 2,60 за наших соседей. Ничья менее вероятна - 3,40.

Прогноз букмекеров на матч Швеция - Польша (данные за 21 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Швеции 2,75 - ничья 3,30 - победа команды Польши 2,60)

Фаворит: ( 2,89 - 3,40 - 2.58)

William Hill: (2,80 - 3,20 - 2,60)

Отметим, шведы, переиграв словаков, сенсационно лидируют в квартете Е, а поляки набрали лишь одно очко, сыграв во втором туре вничью с испанцами.

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