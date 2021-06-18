Швеция добыла первую победу на Евро-2020: пострадала Словакия (видео)

В пятницу, 18 июня, сборная Швеции в рамках матча второго тура группового раунда чемпионата Европы по футболу принимала команду Словакии. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге на одноименной арене и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече "хозяева" забили с пенальти, который реализовал Эмиль Форсберг.

Швеция 1:0 Словакия

Гол: Форсберг 77' (с пенальти)

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Форсберга:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 шведы отобрали очки у Испании, а Словакия сенсационно обыграла Польшу. В последнем туре словаки сыграют с испанцами, а шведы - с Польшей. Оба матча пройдут в среду, 23 июня.

Турнирное положение команд:

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