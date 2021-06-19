Испания и Польша сыграли вничью на Евро-2020 (видео)

В субботу, 19 июня, матчем Испания - Польша завершился второй тур группового раунда чемпионата Европы. Встреча состоялась в Севилье на стадионе "Ла-Картуха" и завершилась со счетом 1:1.

Сборная Испании довольно неожиданно вышла вперед. На 25-й минуте встречи Морено исполнил удар-прострел, а Альваро Мората удачно подставил ногу, чудесным образом избежав офсайда. Гости после пропущенного гола сплотились и начали создавать моменты у ворот Унаи Симона. В итоге во втором тайме Роберт Левандовски, слегка подтолкнув Эмерика Ляпорта, головой переправил мяч в угол ворот. После этого испанцы создали верный голевой момент - пенальти. Однако Херард Морено не реализовал 11-метровый, который сам же и заработал.

Испания 1:1 Польша

Голы: Мората 25' - Левандовски 54'

Турнирное положение команд:

"Телеграф" напоминает, что в первом туре ЧЕ-2020 поляки проиграли Словакии, а испанцы сыграли со шведами вничью. Во втором туре Швеция обыграла Словакию, что сильно запутало ситуацию в квартете Е. В третьем туре "Фурия Роха" примет словаков, а поляки сыграют со скандинавами в Санкт-Петербурге. Решающие игры состоятся в среду, 23 июня.

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