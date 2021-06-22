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Португалия - Франция: анонс топ-матча Евро-2020

Португалия - Франция: анонс топ-матча Евро-2020
Обновлено 15:18 Сегодня Телеграф globallookpress.com

Центральным матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 станет противостояние между Португалией и Францией, которое пройдёт в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша. Пройдёт он в среду, 23 июня, и начнётся в 22:00 по киевскому времени. 

Португальцы на этом турнире смотря не наилучшим образом. Сначала еле вымученная победа над венграми (пусть и 3:0), затем поражение от немцев 2:4 без каких-либо шансов успех.

Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?

Французы в первом туре обыграли немцев, а во втором сенсационно потеряли очки с венграми. Во многом в том матче для результата сыграла роль поддержка будапештских трибун.  

Фавориты матча по мнению букмекеров - чемпионы мира, а не чемпионы Европы. Однако лишь игра покажет, смогут ли Роналду и компания чем-то удивить дружину Дидье Дешама.

Прогноз автора - 1:3. 

"Телеграф" напоминает, что за матчем из Будапешта на нашем сайте можно следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Франции, Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Евро-2020.
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