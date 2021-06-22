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Полузащитник "Динамо" перешел в клуб из Нидерландов

Полузащитник "Динамо" перешел в клуб из Нидерландов
Обновлено 17:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram duelund_99

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд перебрался в нидерландскую команду НЕК из Неймегена. Об этом информирует пресс-служба нидерландской команды в twitter.

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Сообщается, что 23-летний датчанин будет выступать в клубе один сезон на правах аренды, а по окончании срока соглашения у НЕКа будет опция выкупа футболиста.

К слову, НЕК выступает в элитном дивизионе чемпионата Нидерландов.

Дуэлунд перебрался в "Динамо" в августе 2018 года из датского "Мидтьюлланда" за € 4 млн, однако закрепиться в основном составе киевлян игрок так и не сумел. В сезоне 2020/21 Миккель лишь четыре раза появлялся на поле в составе основной команды "Динамо" и голевыми действиями не отмечался. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" определилось с соперниками на июльском сборе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Миккель Дуэлунд, ФК НЕК.
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