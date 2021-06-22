Полузащитник "Динамо" перешел в клуб из Нидерландов

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд перебрался в нидерландскую команду НЕК из Неймегена. Об этом информирует пресс-служба нидерландской команды в twitter.

Сообщается, что 23-летний датчанин будет выступать в клубе один сезон на правах аренды, а по окончании срока соглашения у НЕКа будет опция выкупа футболиста.

К слову, НЕК выступает в элитном дивизионе чемпионата Нидерландов.

Дуэлунд перебрался в "Динамо" в августе 2018 года из датского "Мидтьюлланда" за € 4 млн, однако закрепиться в основном составе киевлян игрок так и не сумел. В сезоне 2020/21 Миккель лишь четыре раза появлялся на поле в составе основной команды "Динамо" и голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" определилось с соперниками на июльском сборе.