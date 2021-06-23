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Англия выиграла свою группу на Евро, забив меньше Украины - это рекорд

Англия выиграла свою группу на Евро, забив меньше Украины - это рекорд
Обновлено 12:04 Сегодня Телеграф Фото: Twitter England

Во вторник, 22 июня, сборная Англии минимально обыграла Чехию в рамках третьего тура группового раунда Евро-2020. Этот успех позволил "Львам" пробиться в плей-офф ЧЕ с первого места.

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Примечательно, что англичане на групповой стадии турнира забили всего два гола. Таким образом, подопечные Гарета Саутгейта стали первый командой в истории Евро, что выиграла группу с таким малым количеством голов. Примечательно, что 23 июня шведы при определенных раскладах могут побить этот рекорд (на данный момент у скандинавов один забитый мяч и первое место в группе Е, - прим. ред.).

Напомним, сборная Украины на Евро-2020 забила четыре гола, однако этого хватило лишь для третьего места в квартете С. Для выхода в плей-офф "Сине-желтым" необходимы определенные расклады в группах Е или F.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Англии, Сборная Чехии, Футбол, Евро-2020.
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