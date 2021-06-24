ФИФА выплатит "Барселоне" солидную сумму за травму Дембеле на Евро-2020

В мире футбола есть много не самых известных и однозначных правил. И одно из них заключается в том, что ФИФА обязано выплачивать клубам деньги за травмы, полученные во время нахождения в своих сборных. Даже в том случае, если эти игры проходят под эгидой УЕФА.

Правило вступает в силу, если игрок выбыл на срок более 28 дней. Сумма компенсации - 20548 евро в день. Максимально может быть выплачено 7,5 миллиона евро, если футболист пропустит год. Вингер сборной Франции Усман Дембеле пропустит 4 месяца, поэтому "Барселона" получит 2.5 миллиона евро. В игре Евро-2020 против сборной Венгрии футболист получил вывих сухожилия двуглавой мышцы правого колена.

"Телеграф" напоминает, что Карим Бензема забил за сборную Франции впервые с 2015-го года.