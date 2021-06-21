Чемпионы мира лишились полузащитника до конца Евро-2020

Как сообщает французское издание RMC Sport, Усман Дембеле получил травму колена и покинул расположение команды Дидье Дешама. Вингер "Барселоны" вылетел минимум на три недели, и потому не сможет больше сыграть на Евро-2020.

Дембеле вышел за "трёхцветных" на замену на 1 минуту в матче против Германии, а также сыграл 30 минут против венгров, после чего был заменён обратно. Учитывая не самый основной статус футболиста в команде - потерю нельзя назвать катастрофичной для действующих чемпионов мира.

"Телеграф" напоминает, что "Барселона" усилилась нидерландским обидчиком национальной сборной Украины - Мемфисом Депаем, который может закрыть ту же позицию, что и 24-летний француз.