Нидерланды - Чехия: букмекеры оценили шансы команд в матче 1/8 финала Евро-2020

Обидчик сборной Украины на Евро-2020 команда Нидерландов свой первый матч плей-офф проведет 27 июня в Будапеште. Противостоять коллективу Франка де Бура будут чехи. Накануне букмекеры поведали о шансах сборных на выход в следующую стадию турнира.

По мнению букмекеров, "Оранжевые" являются безоговорочными фаворитами поединка, а на их триумф в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,70, успех "гостей" маловероятен - 5,50, как и ничейный исход - 4,00. Наиболее вероятным результатом встречи, по мнению аналитиков, является результат 1:0 в пользу Нидерландов - коэффициент 7,00.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды - Чехия (данные за 25 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Нидерландов 1,69 - ничья 4,00 - победа команды Чехии 5,40)

Фаворит: ( 1,69 - 4,00 - 5.30)

William Hill: (1,70 - 3,70 - 5,50)

Напомним, Нидерланды выиграли свою группу с максимумом очков, а вот чехи заняли лишь третье место в квартете D, пустив вперед себя англичан и хорватов.

Отметим, победитель матча Нидерланды - Чехия в 1/4 финала Евро-2020 сыграет с победителем пары Уэльс - Дания.

Посмотреть игру Нидерланды - Чехия можно будет в прямом эфире в Украине.

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