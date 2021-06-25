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Нидерланды - Чехия: букмекеры оценили шансы команд в матче 1/8 финала Евро-2020

Нидерланды - Чехия: букмекеры оценили шансы команд в матче 1/8 финала Евро-2020
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter onsoranje

Обидчик сборной Украины на Евро-2020 команда Нидерландов свой первый матч плей-офф проведет 27 июня в Будапеште. Противостоять коллективу Франка де Бура будут чехи. Накануне букмекеры поведали о шансах сборных на выход в следующую стадию турнира.

По мнению букмекеров, "Оранжевые" являются безоговорочными фаворитами поединка, а на их триумф в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,70, успех "гостей" маловероятен - 5,50, как и ничейный исход - 4,00. Наиболее вероятным результатом встречи, по мнению аналитиков, является результат 1:0 в пользу Нидерландов - коэффициент 7,00.

Прогноз букмекеров на матч Нидерланды - Чехия (данные за 25 июня):

  • Пари-Матч: (победа сборной Нидерландов 1,69 - ничья 4,00 - победа команды Чехии 5,40)
  • Фаворит: ( 1,69 - 4,00 - 5.30)
  • William Hill: (1,70 - 3,70 - 5,50)

Напомним, Нидерланды выиграли свою группу с максимумом очков, а вот чехи заняли лишь третье место в квартете D, пустив вперед себя англичан и хорватов.

Отметим, победитель матча Нидерланды - Чехия в 1/4 финала Евро-2020 сыграет с победителем пары Уэльс - Дания.

Посмотреть игру Нидерланды - Чехия можно будет в прямом эфире в Украине.

С главными новостями, а также расписанием всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Нидерландов, Сборная Чехии, Футбол, Евро-2020.
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