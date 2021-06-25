Нидерланды - Чехия: где и когда смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

В воскресенье, 27 июня, открывать программу матчей 1/8 финала будут Нидерланды и Чехия. Встреча состоится в Будапеште на "Пушкаш Арене", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция встречи Нидерланды - Чехия будет доступна в Украине на телеканале "Футбол 1". Кроме того, официальная live-трансляция матча будет вестись в сети на oll.tv, однако для просмотра игры на этом сервисе необходима платная подписка. "Телеграф" проведет текстовый онлайн поединка, и у нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов и лучших моментов.

Напомним, на чемпионате Европы-2020 Нидерланды выиграли группу С, обыграв все команды, в частности, и Украину. Чехия, в свою очередь, заняла третье место в квартете D. В своем последнем матче чехи минимально уступили англичанам. С сеткой плей-офф Евро-2020 можно ознакомиться по ссылке.

С календарем и результатам всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.