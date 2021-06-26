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Нидерланды - Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020

Нидерланды - Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020
15:31 Сегодня Телеграф Sports.ru

Одним из двух матчей воскресенье, 27 июня, на Евро-2020 станет противостояние между сборными Нидерландов и Чехии. Состоится оно на самом посещаемом стадионе этого чемпионата - Арене имени Ференца Пушкаша, которая находится в столице Венгрии Будапеште. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую трансляцию матча, который обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Сюда будут оперативно добавляться видео голов и лучших моментов встречи. Начало - в 19:00 по Киеву.

                                                               Нидерланды -:- Чехия

                                                                   (начало в 19:00) 

Фаворитами матча по мнению букмекеров являются "оранжевые".  Но лишь игра покажет, что чехи смогут противопоставят обидчикам сборной Украины. 

Прогноз автора: победа номинальных хозеяв со счётом 3:1 в основное время.

"Телеграф" напоминает, что победитель этой пары сыграет в 1/4 с победителем игры Уэльс - Дания, который состоится сегодня, 26 июня, в 19:00 по киевскому времени.. Фаворитом этого матча по версии букмекеров являются датчане.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Сборная Нидерландов, Будапешт, Сборная Чехии, Евро-2020.
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