Уэльс - Дания: прогноз букмекеров на первый матч 1/8 финала Евро-2020

В субботу, 26 июня, начнется стадия плей-офф Евро-2020, где команды будут играть на вылет. Первыми сыграют Уэльс и Дания. Накануне матча, который пройдет в Амстердаме, букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, датчане являются безоговорочными фаворитами встречи, на успех которых можно сделать ставку с коэффициентом 1,90, триумф валлийцев маловероятен - 5,40, а ничья котирует коэффициентом 3,30.

Прогноз букмекеров на матч Уэльс - Дания (данные за 23 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Уэльса 5,40 - ничья 3,25 - победа команды Дании 1,87)

Фаворит: ( 5,10 - 3,30 - 1.90)

William Hill: (5,00 - 3,20 - 1,85)

Отметим, Уэльс занял второе место в группе А, а Дания также завершила выступление на второй позиции, но в квартете B. В своем последнем матче валлийцы уступили Италии, а датчане разгромили Россию.

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