Уэльс - Дания: онлайн первого матча 1/8 Евро-2020

В первом матче плей-офф Чемпионата Европы встретятся команды Уэльса и Дании. Игра пройдём в Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" и пройдёт в субботу, 26 июня. Начнётся он в 19:00 по киевскому времени. "Телеграф" в этой статье проведёт прямую текстовую трансляцию поединка, куда будут оперативно добавлены видео голов и лучших моментов встречи.

Уэльс -:- Дания

(начало в 19:00)

Фаворитом матча по мнению букмекеров являются датчане. Смогут ли Гарет Бейл, Аарон Рэмси и компания чем-то удивить скандинавов - покажет только сама игра.

"Телеграф" напоминает, кто с кем сыграет в других матчах 1/8 Евро-2020. К примеру, соперник национальной сборной Украины - Швеция, вчера обыгравшая поляков и подарившая нам путёвку в плей-офф. Матч пройдёт во вторник, 29 июня, в 22:00 по Киеву в шотландском городе Глазго.