Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России

Появились подробности смерти 17-летнего российского футболиста Максима Добровольского, который скончался во время матча любительского чемпионата вчера, 26 июня. Об этом журналистам рассказал друг погибшего Тимофей Вяткин, который также играл за команду ЛФЛ.

«Нас позвали в команду на просмотр наш общий товарищ. Приехали на игру, зашли на стадион. Ничего не предвещало беды, Макс был в абсолютно нормальном состоянии. Прошло пять минут игры, Максим за это время нанёс всего один удар. После чего он просто шёл назад и рухнул. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок. Я в этот момент оглядел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали скорую, но приехала она минут через 20. Потом вторая скорая, потом реанимация. Но спасти они его не смогли.

Мне оскорбительно слышать заявления президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова. Он заявил, что Макс получил помощь от медицинских работников. Но это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга. Медицинского заключения ещё не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Случай реально один в один как с Эриксеном. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница. Он был обязан получить помощь от медработника. Но его на стадионе не было», — сказал Вяткин.

"Телеграф" напоминает, что на Евро-2020 случилось ужасное происшествие с Кристианом Эриксеном. К счастью, жизни датчанина сейчас ничего не угрожает.