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В России во время матча умер подставной футболист

В России во время матча умер подставной футболист
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

26 июня в первенстве России среди любительских футбольных клубов умер футболист. Об этом рассказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов в комментарии для Sport24.

По информации источника, в матче ЛФЛ Юго-Запад, что проходил в Москве, скончался футболист, у которого внезапно остановилось сердце. По словам Смирнова, трагедия произошла в самом начале поединка, при этом умер игрок, которого не было в заявке на игру ("подставной", - прим. ред.). Кроме того, футбольный чиновник поведал, что игра проходила в вечернее время и уже было прохладно. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

"Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать.", - рассказал Смирнов.

"Телеграф" напоминает, что в матче Евро-2020 у игрока сборной Дании Кристиана Эриксена отказало сердце. В итоге игра с финнами была приостановлена и возобновлена только после того, как прояснилась ситуация с полузащитником. К слову, Дания без своего лидера сумела не только выйти из группы Евро-2020, но и попасть в четвертьфинал турнира.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Россия, Футбол.
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