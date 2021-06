Определился первый четвертьфиналист Евро-2020 (видео)

В субботу, 26 июня, в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" состоялся первый матч плей-офф чемпионата Европы-2020 Уэльс - Дания. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счетом 0:4.

Вторая команда группы А Уэльс не сумела навязать сопротивление второй команде группы B Дании. Датчане владели ощутимым преимуществом по ходу матча и лишь после второго гола сбавили обороты. За "гостей" дублем выстрелил нападающий Каспер Дольберг. 23-летний форвард "Ниццы" сначала блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил угол ворот Уорда, а в самом дебюте второго тайма Каспер воспользовался ошибкой защитника валлийцев и расстрелял ворота "хозяев". А точку в игре поставили Йоаким Меле и Мартин Брейтвейт, гол которого был засчитан после вмешательства VAR. На последней минуте основного времени "Драконы" остались в меньшинстве после удаления Уилсона.

Уэльс - Дания 0:4

Голы: Дольберг 27', 48', Меле 88', Брейтвейт 90+4'

Удаление: Уилсон 90'

