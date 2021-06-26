Определился первый четвертьфиналист Евро-2020 (видео)

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Суббота, 26.06.2021
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20:54 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dbufodbold

В субботу, 26 июня, в Амстердаме на "Йохан Кройфф Арене" состоялся первый матч плей-офф чемпионата Европы-2020 Уэльс - Дания. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счетом 0:4.

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Вторая команда группы А Уэльс не сумела навязать сопротивление второй команде группы B Дании. Датчане владели ощутимым преимуществом по ходу матча и лишь после второго гола сбавили обороты. За "гостей" дублем выстрелил нападающий Каспер Дольберг. 23-летний форвард "Ниццы" сначала блестящим ударом из-за пределов штрафной поразил угол ворот Уорда, а в самом дебюте второго тайма Каспер воспользовался ошибкой защитника валлийцев и расстрелял ворота "хозяев". А точку в игре поставили Йоаким Меле и Мартин Брейтвейт, гол которого был засчитан после вмешательства VAR. На последней минуте основного времени "Драконы" остались в меньшинстве после удаления Уилсона.

Уэльс - Дания 0:4

Голы: Дольберг 27', 48', Меле 88', Брейтвейт 90+4'

Удаление: Уилсон 90'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео второго гола Дольберга:

Видео гола Меле:

Видео гола Брейтвейт:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Победив Уэльс, датчане пробились в четвертьфинал турнира, где сыграют с победителем дуэли Нидерланды - Чехия. Матч 1/4 финала с участием датчан состоится 3 июля в Баку.

"Телеграф" напоминает, что у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена отказало сердце в матче первого тура Евро-2020 с Финляндией. В итоге футболиста сумели спасти, однако его дальнейшая карьера профессионального игрока находится под вопросом. С другими новостями Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Сборная Уэльса, Евро-2020, Сборная Дании.
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