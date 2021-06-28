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Зеленский запустил футбольный флешмоб перед решающим матчем сборной Украины на Евро

Зеленский запустил футбольный флешмоб перед решающим матчем сборной Украины на Евро
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Инстаграм Владимира Зеленского Инстаграм Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, в котором призвал присоединиться к флешмобу в поддержку сборной Украины перед завтрашним матчем 1/8 финала Чемпионата Европы против сборной Швеции. 

"Привет, дорогая сборная. Я – Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут... вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов" - подытожил Зеленский. Там же Президент призвал всех поддержать его флешмоб в поддержку главной команды страны.

 
 
 
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Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Телеграф" напоминает, что ранее сборная Украины уже не раз играла против сборной Швеции, а самая памятная и победная для нас встреча состоялась на домашнем Евро-2012. Решающий поединок команды Андрея Шевченко в Киеве можно посмотреть на больших экранах.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 237

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Сборная Украины, Сборная Швеции, Евро-2020, Владимир Зеленский.
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