Зеленский запустил футбольный флешмоб перед решающим матчем сборной Украины на Евро

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, в котором призвал присоединиться к флешмобу в поддержку сборной Украины перед завтрашним матчем 1/8 финала Чемпионата Европы против сборной Швеции.

"Привет, дорогая сборная. Я – Владимир Зеленский, Президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут... вас на поле не будет 11, нас на поле будет 40 миллионов" - подытожил Зеленский. Там же Президент призвал всех поддержать его флешмоб в поддержку главной команды страны.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

"Телеграф" напоминает, что ранее сборная Украины уже не раз играла против сборной Швеции, а самая памятная и победная для нас встреча состоялась на домашнем Евро-2012. Решающий поединок команды Андрея Шевченко в Киеве можно посмотреть на больших экранах.