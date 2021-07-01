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Дмитрий Поворознюк покинул "Верес"

Дмитрий Поворознюк покинул "Верес"
11:52 Сегодня Телеграф НК НК

Как сообщает официальный сайт народного клуба "Верес", команду покинул Дмитрий Поворознюк.

Известный Ютуб-блогер, который прославился своим каналом "Трендець", был частью клуба на протяжении девяти последних месяцев - сыграл в пяти матчах (все - выходы на замену) и, что самое главное, стал автором уже культового сериала "Футболист", в котором показывается весь путь ровненчан на протяжении сезона. Отметим, что вышло 2 сезона сериала. в одном из которых 7 серий, а в другом - 13.  

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В заявлении клуба написаны слова всяческих пожеланий и благодарности Дмитрию, а также многозначительное "ми не говоримо прощай, мы говорим до свидания, Дмитрий!". Также отмечается, что Дмитрий помог команде завоевать путёвку в УПЛ. К слову, клуб из Ровно финишировал в чемпионате на первой строчке.

 На своей странице в Инстаграме искренний прощальный пост написал и сам Поворознюк, который отметил, что "Верес" дал ему точно не меньше, чем он сам "Вересу".

 
 
 
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Допис, поширений Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

 

"Телеграф" напоминает, что Дмитрий Поворознюк очень эмоционально отреагировал на слова Гарри Линекера о том, что фол Маркуса Даниэльсона против Артёма Беседина не тянул на красную карточку. Речь о случае в победном для нас матче 1/8 Евро-2020 Швеция - Украина (1:2 в овертайме).

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Дмитрий Поворознюк, Верес, Трендець, Сериал "Футболист".
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