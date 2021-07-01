Дмитрий Поворознюк покинул "Верес"

Как сообщает официальный сайт народного клуба "Верес", команду покинул Дмитрий Поворознюк.

Известный Ютуб-блогер, который прославился своим каналом "Трендець", был частью клуба на протяжении девяти последних месяцев - сыграл в пяти матчах (все - выходы на замену) и, что самое главное, стал автором уже культового сериала "Футболист", в котором показывается весь путь ровненчан на протяжении сезона. Отметим, что вышло 2 сезона сериала. в одном из которых 7 серий, а в другом - 13.

В заявлении клуба написаны слова всяческих пожеланий и благодарности Дмитрию, а также многозначительное "ми не говоримо прощай, мы говорим до свидания, Дмитрий!". Также отмечается, что Дмитрий помог команде завоевать путёвку в УПЛ. К слову, клуб из Ровно финишировал в чемпионате на первой строчке.

На своей странице в Инстаграме искренний прощальный пост написал и сам Поворознюк, который отметил, что "Верес" дал ему точно не меньше, чем он сам "Вересу".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Povoroznyuk Dmytro (@povoroznyuk_dmytro)

"Телеграф" напоминает, что Дмитрий Поворознюк очень эмоционально отреагировал на слова Гарри Линекера о том, что фол Маркуса Даниэльсона против Артёма Беседина не тянул на красную карточку. Речь о случае в победном для нас матче 1/8 Евро-2020 Швеция - Украина (1:2 в овертайме).