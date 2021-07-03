Нападающий сборной Бразилии получил удаление за безумный фол (видео)

В ночь на 3 июля (время киевское) состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки-2021 по футболу, в частности, сборная Бразилии сумела обыграть команду Чили. Примечательно, что бразильцы практически весь второй тайм играли в меньшинстве после безумного нарушения правил в исполнении нападающего Габриэля Жезуса.

На 48-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу бразильцев форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус схлопотал прямую красную карточку за жуткий фол против защитника чилийцев Эухенио Мены. Нападающий в стиле боев без правил ногой влетел в соперника, отправив того в нокдаун. К счастью, Мена сумел продолжить поединок, однако отыграться чилийцы не сумели. В итоге матч таки завершился со счетом 1:0 в пользу "Пентакампеоне". Единственный гол в игре записал на свой счет Лукас Пакета.

Видео безумного фола Жезуса, а также лучшие моменты матча Бразилия - Чили:

Отметим, победа над Чили вывела бразильцев в полуфинал турнира, где "Селесао" сыграют со сборной Перу (6 июля). С расписанием, результатами и видеообзорами остальных матчей Кубка Америки-20201 можно ознакомиться у нас на сайте.