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Нападающий сборной Бразилии получил удаление за безумный фол (видео)

Нападающий сборной Бразилии получил удаление за безумный фол (видео)
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: Twitter cityreport_

В ночь на 3 июля (время киевское) состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка Америки-2021 по футболу, в частности, сборная Бразилии сумела обыграть команду Чили. Примечательно, что бразильцы практически весь второй тайм играли в меньшинстве после безумного нарушения правил в исполнении нападающего Габриэля Жезуса.

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На 48-й минуте поединка при счете 1:0 в пользу бразильцев форвард "Манчестер Сити" Габриэль Жезус схлопотал прямую красную карточку за жуткий фол против защитника чилийцев Эухенио Мены. Нападающий в стиле боев без правил ногой влетел в соперника, отправив того в нокдаун. К счастью, Мена сумел продолжить поединок, однако отыграться чилийцы не сумели. В итоге матч таки завершился со счетом 1:0 в пользу "Пентакампеоне". Единственный гол в игре записал на свой счет Лукас Пакета.

Видео безумного фола Жезуса, а также лучшие моменты матча Бразилия - Чили:

Отметим, победа над Чили вывела бразильцев в полуфинал турнира, где "Селесао" сыграют со сборной Перу (6 июля). С расписанием, результатами и видеообзорами остальных матчей Кубка Америки-20201 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Бразилии, Футбол, Сборная Чили, Кубок Америки, Габриэль Жезус.
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