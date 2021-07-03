"Металлист" и "Минай" могут заменить в УПЛ "Десну" и "Олимпик" - журналист

Как сообщил на своей странице в Инстаграм футбольный журналист и ведущий программы "Футбольный формат", которая выходит на канале "Эспрессо", в УПЛ сезона 2021/2022 возможны изменения. "Десна" и "Олимпик" могут принимать участие в элитном дивизионе из-за финансовых трудностей, тогда как заменят их вылетевший из УПЛ закарпатский "Минай", а также харьковский "Металлист" Александра Ярославского, который выиграл Вторую лигу и пробился в Первую.

[caption id="attachment_5662921" align="alignnone" width="519"] Скришот Tribuna.com[/caption]

Сообщается, что черниговский клуб пока единственный отреагировал на инфоповод, залетев в комментарии к Ящуку (его аккаунт закрыт) с упоминанием, что по его информации "Десне" не должны были даже давать атестат на сезон, однако "бело-синие" его в свои руки получили.

Это уже не первая информация о возможном заходе "Металлиста" в элитный дивизион. Первая, в которой устами агента Вячеслава Заховайло говорилось о смене "Металлистом" другого харьковского клуба - "Металлиста 1925", не оправдалась.

"Телеграф" напоминает, что возрождённый харьковский "Металлист" уже усилился сильными новичками.