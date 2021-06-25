Возрожденный "Металлист" представил четырех новичков

В пятницу, 25 июня, в Харькове состоялась презентация новичков "Металлиста", который недавно возродился на базе клуба Второй лиги "Металл".

Команда пополнилась сразу четверкой новых исполнителей. Так в сезоне 2021/22 за харьковчан будут выступать вратарь Александр Рыбка, колумбийский нападающий Брайан Риаскос, полузащитник Евгений Банада и защитник Андрей Цуриков.

Последним клубом Риаскоса был португальский "Насьонал", Банада пришел из "Александрии", Рыбка - из латвийского "Лиепая", а Цуриков - из Днепра-1.

По словам президента "Металлиста" (2005-2012) Александра Ярославского данные подписания помогут команде без проблем преодолеть Первую лигу, а через сезон замахнуться на место в Лиге Европы.

"Риаскос - великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам", после "Металлиста" который был в 2005-2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее", - цитирует Ярославского официальный сайт харьковского клуба.

Отметим, недавно в сети появилась информация о том, что "Металлист" может перескочить Первую лигу и сразу оказаться в УПЛ.

Ранее Ярославский рассказал "Телеграфу", за какие средства будут реконструировать стадион в Харькове.