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Возрожденный "Металлист" представил четырех новичков

Возрожденный "Металлист" представил четырех новичков
Обновлено 17:22 Сегодня Телеграф Фото: ФК Металлист

В пятницу, 25 июня, в Харькове состоялась презентация новичков "Металлиста", который недавно возродился на базе клуба Второй лиги "Металл".

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Команда пополнилась сразу четверкой новых исполнителей. Так в сезоне 2021/22 за харьковчан будут выступать вратарь Александр Рыбка, колумбийский нападающий Брайан Риаскос, полузащитник Евгений Банада и защитник Андрей Цуриков.

Последним клубом Риаскоса был португальский "Насьонал", Банада пришел из "Александрии", Рыбка - из латвийского "Лиепая", а Цуриков - из Днепра-1.

По словам президента "Металлиста" (2005-2012) Александра Ярославского данные подписания помогут команде без проблем преодолеть Первую лигу, а через сезон замахнуться на место в Лиге Европы.

"Риаскос - великолепный нападающий, он принесет удовольствие болельщикам. Харьковчане изголодались, как мы говорим, по серьезными "шпилерам", после "Металлиста" который был в 2005-2013 годах. Думаю, этот состав будет сильнее", - цитирует Ярославского официальный сайт харьковского клуба. 

Отметим, недавно в сети появилась информация о том, что "Металлист" может перескочить Первую лигу и сразу оказаться в УПЛ.

Ранее Ярославский рассказал "Телеграфу", за какие средства будут реконструировать стадион в Харькове.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Металлист, Александр Рыбка, Футбол, Первая лига, Андрей Цуриков, Брайан Риаскос, Евгений Банада.
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