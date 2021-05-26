Ярославский рассказал, за какие средства будут реконструировать стадион "Металлист" в Харькове

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с реконструкцией и ремонтом стадиона "Металлист", где планирует базироваться возрожденная команда с одноименным названием.

По словам бизнесмена, на данный момент у города и области нет денег на ремонт арены, поэтому он будет тратить личные средства на это, ведь стадион нужно привести в порядок, чтобы соответствовать нормам УЕФА. "Металлист" уже через год хочет завоевать путевку в Лигу Европы, и современный стадион - важнейшая деталь для того, чтобы в Харьков вернулись еврокубки. Также Ярославский поведал, что пока рано говорить о том, чтобы возрожденный "Металлист" выкупил из собственности города футбольную инфраструктуру.

"Инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать", - заявил Ярославский в интервью "Телеграфу".

Кроме того бизнесмен на примере "Днепр-Арены" подчеркнул, почему важно восстановить харьковский стадион в кратчайшие сроки. После ввода стадиона в Днепре в эксплуатацию УЕФА запретила считать все сиденья, которые были за колоннами, что вошли в тело стадиона. Таким образом, днепровский стадион потерял во вместимости и упустил возможность проводить Евро-2012.

"УЕФА - это беспощадная организация, которая не допустит никаких просчетов", - считает Ярославский, говоря об аттестации стадиона.

Ранее Ярославский обратился к харьковским болельщикам, а также поведал о трансферной кампании возрожденного "Металлиста".