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Ярославский рассказал, за какие средства будут реконструировать стадион "Металлист" в Харькове

Ярославский рассказал, за какие средства будут реконструировать стадион "Металлист" в Харькове
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф

Харьковский бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал ситуацию с реконструкцией и ремонтом стадиона "Металлист", где планирует базироваться возрожденная команда с одноименным названием.

"Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах

По словам бизнесмена, на данный момент у города и области нет денег на ремонт арены, поэтому он будет тратить личные средства на это, ведь стадион нужно привести в порядок, чтобы соответствовать нормам УЕФА. "Металлист" уже через год хочет завоевать путевку в Лигу Европы, и современный стадион - важнейшая деталь для того, чтобы в Харьков вернулись еврокубки. Также Ярославский поведал, что пока рано говорить о том, чтобы возрожденный "Металлист" выкупил из собственности города футбольную инфраструктуру.

"Инфраструктуру нужно восстановить. У города и области денег нет. Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру. Нам некогда ждать", - заявил Ярославский в интервью "Телеграфу".

Кроме того бизнесмен на примере "Днепр-Арены" подчеркнул, почему важно восстановить харьковский стадион в кратчайшие сроки. После ввода стадиона в Днепре в эксплуатацию УЕФА запретила считать все сиденья, которые были за колоннами, что вошли в тело стадиона. Таким образом, днепровский стадион потерял во вместимости и упустил возможность проводить Евро-2012.

"УЕФА - это беспощадная организация, которая не допустит никаких просчетов", - считает Ярославский, говоря об аттестации стадиона.

Ранее Ярославский обратился к харьковским болельщикам, а также поведал о трансферной кампании возрожденного "Металлиста".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 404

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Харьков, ФК Металлист, Александр Ярославский, Футбол, ОСК Металлист.
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