Скачать
Понедельник, 05.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)
Чемпионы Формулы-1 не поделили трассу в Австрии (видео)
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сколько заработала сборная Украины на Евро-2020
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией
Футбольный эксперт высмеял попытку тройной замены от Шевченко в матче с Англией

"Динамо" - "Дивон": прямая трансляция контрольного матча "бело-синих" на тренировочных сборах

"Динамо" - "Дивон": прямая трансляция контрольного матча "бело-синих" на тренировочных сборах
13:22 Сегодня Телеграф ФК ФК

В понедельник, 5 июля, киевское "Динамо" проведёт свой очередной спарринг на сборах, проходящих в Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Украины.

 Соперником команды Мирчи Луческу станет клуб "Дивон" - представитель региональной лиги Франции. Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном Ютуб-канале "бело-синих". Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

В двух предыдущих матчах киевляне расписали ничейные результаты - сначала бешеные 4:4 со швейцарским "Базелем", а затем 1:1 также со швейцарской "Лозанной". Сегодняшняя игра покажет, добутут ли чемпионы Украины первую победу на этих сборах. 

Отметим, что в Швейцарию с "Динамо" поехало трое потенциальных новичков, которые пока не подписали контракты с клубом - Артур Коробенко, Денис Антюх и Владислав Кулач, который с 15 голами за "Ворсклу" стал лучшим бомбардиром минувшего сезона УПЛ. Тренерский штаб киевлян пока присматривается к их игре. Отметим, что двое из этих игроков, а именно Коробенко и Кулач, являются воспитанниками донецкого "Шахтёра". 

"Телеграф" напоминает, что вчера сотни фанатов встретили сборную Украины в Борисполе и поблагодарили за игру и результат на Евро-2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 236

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Мирча Луческу, Дивон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Англии возмущены дерзкой "выходкой" Ярмоленко: но что же произошло на самом деле
02 Милое видео: сын Романа Яремчука встретил папу после Евро-2020
03 Италия - Испания: букмекеры назвали фаворита полуфинала Евро-2020
04 Италия - Испания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
05 Англия - Дания: где и когда смотреть полуфинал Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь