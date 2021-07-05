"Динамо" - "Дивон": прямая трансляция контрольного матча "бело-синих" на тренировочных сборах

В понедельник, 5 июля, киевское "Динамо" проведёт свой очередной спарринг на сборах, проходящих в Швейцарии. Об этом сообщает официальный сайт клуба из столицы Украины.

Соперником команды Мирчи Луческу станет клуб "Дивон" - представитель региональной лиги Франции. Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном Ютуб-канале "бело-синих". Начало встречи в 19:00 по киевскому времени.

В двух предыдущих матчах киевляне расписали ничейные результаты - сначала бешеные 4:4 со швейцарским "Базелем", а затем 1:1 также со швейцарской "Лозанной". Сегодняшняя игра покажет, добутут ли чемпионы Украины первую победу на этих сборах.

Отметим, что в Швейцарию с "Динамо" поехало трое потенциальных новичков, которые пока не подписали контракты с клубом - Артур Коробенко, Денис Антюх и Владислав Кулач, который с 15 голами за "Ворсклу" стал лучшим бомбардиром минувшего сезона УПЛ. Тренерский штаб киевлян пока присматривается к их игре. Отметим, что двое из этих игроков, а именно Коробенко и Кулач, являются воспитанниками донецкого "Шахтёра".

"Телеграф" напоминает, что вчера сотни фанатов встретили сборную Украины в Борисполе и поблагодарили за игру и результат на Евро-2020.