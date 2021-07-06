"Шахтер" продал основного защитника

Грузинский футболист Давид Хочолава официально покинул "Шахтер". Об этом сообщает официальный сайт донецкой команды.

По информации источника, 28-летний центральный защитник перешел в датский клуб "Копенгаген". Как сообщает Transfermarkt, сумма трансфера футболиста составила 2,50 млн евро, а контракт игрока с датчанами действует до 30 июня 2025 года.

Отметим, Хочолава стал футболистом "Шахтера" летом 2017-го. За это время центрбек отыграл за дончан 83 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами. На его счету три победы в чемпионате Украины, две - в Кубке Украины и одна - в Суперкубке.

Отметим, в сезоне 2020/21 футболист принял участие в 12 матчах и результативными действиями не отмечался.

"Благодарим Давида за профессионализм, борьбу, самоотдачу, качественную игру, а вне футбольного поля - за открытость и отзывчивость. Желаем удачи и больших побед в дальнейшей карьере!" - гласит сообщение "Шахтера".

Также пресс-служба "Шахтера" показала трогательные кадры прощания Хочолавы с командой:

Эмоциональное прощание Давида Хочолавы с «Шахтером». pic.twitter.com/g3MTUH01Nk — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 6, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" с трудом обыграть команду третьей Бундеслиги на сборе в Австрии.